55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Balıkesir-Bursa etabını Lotto Soudal takımından Caleb Ewan kazandı.
55.
19 Nisan 2019 Cuma 15:26
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Balıkesir-Bursa etabını Lotto Soudal takımından Caleb Ewan kazandı.
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