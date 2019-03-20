54 şut çeken ev sahibi ekip maçı kaybetti Bolivya takımı Nacional Potosi, yüzde 80 topa sahip olma oranıyla oynadığı ve 54 şut çektiği maçta Venezuela ekibi Zulia'ya son dakikada yediği golle 1-0 kaybetti.

Copa Sudamericana'da oynanan Nacional Potosi-Zulia maçı ilginç bir sona sahne oldu. Ev sahibi ekibin yüzde 80 topa sahip olma oranıyla oynadığı ve 54 şut çektiği maç, Zulia'nın son dakikada attığı golle 1-0 sona erdi. Futbol tarihinin en ezici istatistiklerinden birine ulaşmalarına rağmen gol atamayan ve mücadeleyi kaybeden Nacional Potosi futbolcuları karşılaşmanın son dakikasında yedikleri gol sonrasında adeta yıkıldı.

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