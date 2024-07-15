53 ülke 53 bin öğrenci karanlık yapıdan devralındı

Türkiye’de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da eğitim kurumları aracılığıyla kök salmaya çalışan terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu alanda ağır darbeler yedi. Türkiye Maarif Vakfı, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonrasında dünyanın dört bir yanında onlarca FETÖ okulunu devraldı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ilmek ilmek yürütülen devralma çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

ABD’NİN SOĞUK SAVAŞ STRATEJİSİ

FETÖ’nün bir soğuk savaş stratejisi olarak ABD tarafından 1992 yılından itibaren Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yönlendirildiğini ifade eden Akgün, “FETÖ’nün yurt dışında açtığı okullar kendisine yakın iş adamları vasıtasıyla önce Orta Asya’da hızla yayıldı, sonra da bu tecrübe 2000’lerde Balkanlar, Güney Asya (Pakistan, Afganistan ve diğerleri) ve nihayet kıtasına yayılarak zamanla küresel bir ticaret ve eğitim ağına dönüştü”dedi.

100’Ü AŞKIN ÜLKEDE OKUL AÇTILAR

SSCB’nin dağılması ile FETÖ’nün okul açtığı ilk ülkenin Azerbaycan olduğunu vurgulayan Akgün, özetle şöyle devam etti: “1992’de açılan Nahçıvan Türk Lisesi’ni diğer ülkelerde açılan okullar takip etti. FETÖ’nün okullaşma faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke ise 1992’de 29 okul sayısına eriştiği Kazakistan oldu. Türk Cumhuriyetlerde başlayan okullaşma süreci, kısa zamanda önce Türkiye’nin siyasi ve kültürel etki alanı olan yakın coğrafyası Balkanlar, Ortadoğu,

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Afrika ve Asya’da, ardından Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi kıtalarda da devam etti. Bu yayılma hızıyla kısa zamanda FETÖ, yüzü aşkın ülkede okullar açtı.”

KÜRESELLEŞMECİLİĞİN TAŞIYICISI OLDULAR

“FETÖ’nün kurucularının başlangıçtaki amaçları ne olursa olsun bu yapı, küresel ticari ağları güçlendiren, eğitim vasıtasıyla Batı’nın neoliberal küreselleşmeci ideolojisini taşıyan yeni nesiller yetiştirerek ABD merkezli küresel hegemonyanın sürdürülmesini sağlayan bir fonksiyon üstlendi. Okullar bu anlamda farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların kılcal damarlarına ulaşmayı kolaylaştıran, o ülkelerin siyasi-bürokratik ve ekonomik elitlerine nüfuz etmeye yarayan çok güçlü bir imkandır. Özellikle küresel sistemin taşıyıcısı olacak küreselleşmeci yeni elitleri yetiştirmek, bu anlamda FETÖ okullarının temel işlevleri olarak görülmektedir. Pratikteyse FETÖ ve arkasındakiler için bu eğitim kurumları örtülü bir şekilde her türlü siyasi, ekonomik ve diğer gizli faaliyetler için çok kullanışlı yapılar olarak hizmet vermekteydi. Menşe ülke olarak Türkiye’nin bu okulların rollerine ilişkin algısı ise elitler nazarında 17-25 Aralık süreciyle, kitleler nezdindeyse ancak 15 Temmuz sonrasında radikal biçimde değişmiştir. Dünyadaki FETÖ algısı değişimi ise darbe girişimi sonrası Türkiye’nin gerek medya gerekse tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü etkin ve koordineli mücadele ile büyük ölçüde başarılmış görünmektedir.”

HEDEF ULUSLARARASI EĞİTİM ZİNCİRİ

“FETÖ’nün Türkiye’deki terör faaliyetlerinin ve paralel bir devlet yapılanması oluşturmasının tespit edilmesi sonrasında, örgütün Türkiye’deki eğitim kurumları takibe alınmış, çeşitli kısıtlamalar ve kapatmalarla örgütün Türkiye’de genç nesillere erişimi, örgüte eleman devşirme süreci, finansal hareketliliği ciddi anlamda kısıtlanmıştır. Bu süreçte FETÖ’nün yurt dışındaki eğitim kurumları da mercek altına alınmış, örgütün ‘Türk Okulları’ ismiyle kendisini Türkiye’nin meşru temsilcisiymiş gibi gösterme politikası engellenmek istenmiş; devletin uzun zamandır göz ardı ettiği bir alanda, uluslararası eğitim kurumları zinciri oluşturulması sürecine hız verilmiştir. Bu amaçla 17 Haziran 2016’da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) kurulmuştur.”

228 OKUL DEVRALINDI

“Kuruluştaki siyasi atmosfere rağmen TMV kendi misyonunu sadece FETÖ ile mücadeleyle sınırlandıran bir kurum değildir. FETÖ tehdidinin bertaraf edilmesi sonrasında da Türkiye adına yurt dışında eğitim faaliyetlerini uzun yıllar boyunca gerçekleştirecek olan ve uluslararası eğitimde Türkiye’nin markası olmayı hedeflemiş bir kamu vakfı olarak hareket etmektedir. Temmuz 2024 itibarıyla dünya genelinde 107 ülkeyle resmi temas sağlamış olan TMV, 6 kıtada 53 ülkede 53 bini aşkın öğrenci, 447 okul, 1 üniversite, 19 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi, 39 yurt ile dünyanın çok farklı coğrafyalarında eğitim hizmetleri vermektedir. Toplamda 467 eğitim kurumunun 228’i eskiden FETÖ iltisaklı olup, TMV’nin ilgili ülkelerle gerçekleştirdiği diplomatik müzakereler neticesinde kapattırılmış, ardından Vakfın uhdesine devredilmiştir. 215 eğitim kurumu ise TMV tarafından doğrudan açılmıştır. TMV’nin yurt dışındaki eğitim kurumlarında 53 bini aşkın öğrenci eğitim almaktadır.”