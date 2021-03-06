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Gündem 53 FETÖ’cüye gözaltı kararı
Gündem

53 FETÖ’cüye gözaltı kararı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasıyla irtibatlı, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunan ve kontörlü telefonlardan mahrem imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 40 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:12:00 -
53 FETÖ’cüye gözaltı kararı

Bu kapsamda 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam ile 9’u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul’da FETÖ soruşturması: 13 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alanlara yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında askerlerle ilgilenen “sivil imam” oldukları değerlendirilenler ile 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde “Bölge Talebe Mesulü” gibi görevler alıp içeriksiz ve ID’siz ByLock kayıtları bulunanlar olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik iki ayrı soruşturma dosyası üzerinden gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 7 ilde 13 şüpheliyi yakalandı.

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