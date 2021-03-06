53 FETÖ’cüye gözaltı kararı

Bu kapsamda 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam ile 9’u subay ve astsubay 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



İstanbul’da FETÖ soruşturması: 13 şüpheli gözaltına alındı



Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alanlara yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında askerlerle ilgilenen “sivil imam” oldukları değerlendirilenler ile 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde “Bölge Talebe Mesulü” gibi görevler alıp içeriksiz ve ID’siz ByLock kayıtları bulunanlar olmak üzere 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik iki ayrı soruşturma dosyası üzerinden gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 7 ilde 13 şüpheliyi yakalandı.