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Aktüel 51 milyon kişiye Afet Bilinci Eğitimi
Aktüel

51 milyon kişiye Afet Bilinci Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanvekili Hamza Taşdelen, 2021’i “Afet Eğitim Yılı” ilan ettiklerine değinerek, 2014’te başlatılan “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında, bugüne kadar 14 milyon kişiye afet eğitimi verildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:22:00 -
51 milyon kişiye Afet Bilinci Eğitimi

Taşdelen, “Ancak bu yeterli değil. Bir seferberliğe dönüştürmek, gayretli ve konsantre bir şekilde bu işe odaklanmamız gerektiğini düşündük. Bakanımızın talimatlarıyla 2021’de 51 milyon kişiye ulaşma hedefini belirledik. Şu anda ilk aylar olduğu için eğitici eğitimlerine konsantre olmuş durumdayız. Çünkü 51 milyonluk kitleye ulaşmak çok büyük bir gayret ve efor isteyecek bir şey. Bu anlamda 145 bin eğitici eğitimini tamamladık. Bunların yaklaşık 135 bini öğretmen, diğerleri de eğitici eğitimi alması gereken kişiler olarak belirlendi. Bunların eğitimleri devam ediyor” diye konuştu.

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