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Ekonomi 500 Sanayi kuruluşu listesine Konya’dan 15 firma girdi!
Ekonomi

500 Sanayi kuruluşu listesine Konya’dan 15 firma girdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Konya'dan 15 firmanın adını yazdırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 13:33:00 -
500 Sanayi kuruluşu listesine Konya’dan 15 firma girdi!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Konya'dan 15 firmanın adını yazdırdığını söyledi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, “Ülkemizin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdıran Konya'mızdan 15 firmamızı; yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum. Üreterek Konya'mızı büyüten herkesin bu başarı altında imzası var. Türkiye'nin gücüne güç katan sanayicilerimize hayırlı bereketli işler diliyorum” dedi.

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