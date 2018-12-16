50 lira için gözünü kırpmadan bıçakladı
Adıyaman'da yaşanan olayda 50 TL'lik borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi sol kolundan bıçaklanarak yaralandı.16 Aralık 2018 Pazar 14:54
Adıyaman’da 50 TL'lik borç yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Yakalanması içn çalışma başlatıldı
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Umut Can Y. ve A.Ö. arasında iddiaya göre 50 TL'lik alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.Ö. yanındaki bıçakla Umut Can Y’i sol kolundan yaraladı. Yaralanan Umut Can Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan A.Ö’nün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YORUM YAZ