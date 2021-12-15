  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv 50 ilde araç stokçularına operasyon! Hepsinden hesap sorulacak
Otomotiv

50 ilde araç stokçularına operasyon! Hepsinden hesap sorulacak

Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 11:23:00 -
50 ilde araç stokçularına operasyon! Hepsinden hesap sorulacak

Türkiye'nin gündeminde stokçuluk var.

Temel gıda maddelerinden elektronik eşyalara kadar birçok kalemde ürün fırsatçılar tarafından stoklanıyor.

Özellikle otomobil sektöründe ÖTV gibi birçok alanda fırsatlar yaratılmasına rağman piyasada sıfır araç bulunamıyor.

CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda halkı mağdur eden stokçuların üzerine kararlılıkla gidileceğini  açıklamıştı.Bu kapsamda fırsatçılara yönelik operasyon başlatıldı.

50 ilde operasyon

Ekipler, otomobil stokçularına yönelik 50 ilde operasyon gerçekleştirdi.

51 kişiye gözaltı kararı

Operasyonda Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay