50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceğini hangi parti lideri söyledi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'de yaşayan 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceğini öne sürerek, Ardahan 1. Olağan Kongre'sinde "Basına düşen haberlerde, Türkiye'deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan'a, oradan da dolaylı olarak Çin'e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir. Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin'in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin'e iade etmek, Stalin'e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları muzdarip hale getirir." şekilnde açıklamada bulunmuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun iddialari üzerine hükümet yetkililerinden açıklama geldi. İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türkünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır!" ifadelerini kullandı.