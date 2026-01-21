  • İSTANBUL
5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı! Nedeni akılalmaz
5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı! Nedeni akılalmaz

5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı! Nedeni akılalmaz

Hindistan’da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun maruz kaldığı şiddet ülkeyi ayağa kaldırdı. Üvey annenin çocuğa insanlık dışı işkence yaptığı ortaya çıktı.

Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı sanayi kasabası Kanjikode yakınlarında korkunç bir olay yaşandı.

Anaokulu öğretmeni, öğrencileri arasında yer alan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun uzun süre boyunca oturmadığını ve belirgin bir acı yaşadığını fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve polis harekete geçti. Yapılan ilk tıbbi kontrollerde küçük çocuğun vücudunda ağır yaralanmalar bulunduğu tespit edildi. Bulguların ardından soruşturma derinleştirildi.

 

ÇELİK SPATULA İLE CİNSEL ORGANINI YAKMIŞ

Daily Express'te yer alan habere göre, polis ekipleri, çocuğun üvey annesi olduğu belirtilen Rubi lakaplı Noor Nazar'ı 8 Ocak'ta gözaltına aldı. 35 yaşındaki kadının, yatağını ıslattığı gerekçesiyle çelik spatulayı ateşte kızgınlaştırarak küçük kızın cinsel organını yaktığı belirlendi.
Nazar hakkında Çocuk Adalet Yasası uyarınca dava açıldı. Soruşturma devam ederken, şüpheli kadının 14 gün boyunca tutuklu kalmasına karar verildi. Yerel bir otelde çalışan Nepalli Muhammed Intias'ın kızı olan çocuk ise Çocuk Refah Komitesi (CWC) tarafından koruma altına alındı. Çocuğun hem tıbbi tedavisinin hem de psikolojik destek sürecinin devam ettiği belirtildi.

