5 ve 6 Mayıs idari izinli mi oldu olacak? Bayram tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de Ramazan Bayram tatili süresi. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna cevap verilecek. Bilim Kurulu toplanamasa da kapalı alanlardaki maske zorunluluğunun da bugün bitebileceği ifade ediliyor.

5 ve 6 Mayıs idari izinli mi olacak?

Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar 5 ve 6 Mayıs için idari izinli sayılacak ve dokuz gün tatil yapmış olacaklar. Turizm sektörünün canlandırılabilmesi için tatilin 9 güne çıkarılacağı ifade ediliyor.

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Bu hafta Kabine toplantısı 25 Nisan 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantısının saat 15:00’te başlaması beklenirken Kabine kararları içerisinde bayram tatili süresinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.