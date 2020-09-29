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Ekonomi 5 milyar liralık yeni ihraç tavanı onay aldı
Ekonomi

5 milyar liralık yeni ihraç tavanı onay aldı

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ (Emlak Katılım), kira sertifikası (sukuk) ihraçlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:53:00 -
5 milyar liralık yeni ihraç tavanı onay aldı

İhraçları talep gören banka, büyümesine ve artan şube ağına paralel olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 17 Eylül 2020’de 5 milyar liralık yeni ihraç tavanı onayı aldı. Şimdiye kadar 2 milyar 100 milyon lira tutarında 12 adet sukuk ihraç eden Emlak Katılım’ın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, fon toplamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Bayraktar, sukuk ihraçlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Bu yöntemle kazandıkları fonla reel ekonomiye destek vermeye devam edeceklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: “Bankamızın büyümesine ve artan şube ağımıza paralel kira sertifikası ihraçlarına ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu minvalde yurt içinde 5 milyar lira ihraç tavanıyla sınırlı olarak tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçlarımız için SPK’dan 17 Eylül 2020’de 5 milyar liralık yeni ihraç tavanı onayımızı aldık. 2020 Nisan döneminden bu yana 2 milyar 100 milyon lira tutarında 12 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Halihazırda ise yaklaşık 1 milyar 900 milyon liralık bir sukuk bakiyesi dolaşımda bulunmaktadır. Piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçlarımıza gelen yoğun talepten memnuniyet duyuyoruz.”

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