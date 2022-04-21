5 Mayıs Perşembe 6 Mayıs Cuma günü tatil olur mu? 3 gün bayram tatili 9 gün mü olacak?

Mübürek Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartes günü idrak edilmeye başlandı. Ramazan ayının sonlarına doğru ilerlediğimiz şu günlerde Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 1 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak. Resmi tatil konusunun önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.