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Ekonomi 5 kişiden 2'sinin tercihi! TL'den sonra en çok buna yatırım yapılıyor
Ekonomi

5 kişiden 2'sinin tercihi! TL'den sonra en çok buna yatırım yapılıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-17 15:31:00 - 2023-11-17 15:32:18
5 kişiden 2'sinin tercihi! TL'den sonra en çok buna yatırım yapılıyor

Yapılan araştırmaya göre yatırımcıların çoğunluğu kripto para değerinin artacağına inanıyor. Türkiye'ne neden tercih nedeni ve insanlar bu alanda nasıl bir bekleyiş içerisinde? İşte araştırmadan çarpıcı ayrıntılar:

"Türkiye’nin Kripto Görünümü" başlıklı araştırma raporunda, Türkiye'nin kripto para benimsemesinin yüksek seviyede olduğunu ve nüfusun yüzde 40'ının son üç yılda kripto ile ilişki kurduğunu belirtti. Araştırmaya göre Türkiye’de kripto para, Türk Lirası'ndan sonra en çok tercih edilen yatırım aracı olurken, Türk yatırımcıların çoğunlukla kar potansiyeli nedeniyle kripto paraya yatırım yaptığı ve gelecek beklentilerinin olumlu olduğu belirtildi.

Değerinin artacağına inanılıyor

Araştırmaya göre ayrıca yatırımcıların çoğunluğu kripto para değerinin artacağına inanıyor. Binance Research’ün raporunda ayrıca, Türkiye'nin kripto pazarında önemli bir rol oynayabileceğini vurgulandı.Binance Research, geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleştirilen Binance Blockchain Week 2023’ün ardından “Türkiye’nin Kripto Görünümü” başlıklı bir rapor yayınladı.

5 kişiden 2'sinde var

Araştırmada, Türkiye nüfusunun 5’te 2’sinin kripto varlık sahibi olduğu belirtilirken, son üç yılda yaklaşık kripto varlık ile bir şekilde ilişki kuranların oranının yüzde 16’dan yüzde 40’a çıktığı belirtiliyor. Raporda ayrıca Chainalysis’in Global Kripto Benimseme Endeksi 2023 araştırmasına göre Türkiye’nin büyük ekonomiler arasında 12. sırada olduğu vurgulanıyor. Global işlem hacmi kıyaslamasında ise Türkiye ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık’ın ardından 4. sırada yer aldığı vurgulanan raporda, kripto varlıkların yüzde 21 ile Türk Lirası ile yatırım araçlarının ardından en çok yatırım yapılan varlık sınıflarından biri olduğu ve değerli metal, hisse senedi ve tahvillere göre çok yüksek bir oranda yatırım tercihi olduğu aktarılıyor.

Neden ilgi çekiyor?

Ankete katılan yatırımcıların yüzde 66’sı, kripto varlık yatırımının en çekici tarafının kar potansiyeli olduğunu düşünüyor. Portföy izleme kolaylığı ve teknolojiye ilgi ise ikinci ve üçüncü sırada geliyor. Ankete katılanların yüzde 40’ı kriptonun ümit vadeden bir teknoloji olduğunu belirtirken, yüzde 38’i ise minimum yatırım miktarının olmamasının, yüzde 33’ü ise düşük işlem maliyetlerinin ve yüzde 26’sının ise güvenli olmasının kripto yatırımı için motive edici olduğunu ifade etti.

 
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