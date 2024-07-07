5 katlı bina yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binalar da çalışmalar devam ediyor. İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan 2 bin 552. Sokak'taki 5 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Bina yıkımına şahit olan 24 yaşındaki Katalin Sever, “Maalesef yine deprem ambiyansı yaşadık. Sanki böyle yine aynı duygular, aynı korku ve aynı hüznü yaşadık. Elde değil duygulanmamak. İş makinası operatörü tek bir hamleyle ağır hasarlı binayı bir saniyede yıktı. Biraz üzüntü de var ama sevincimiz daha çok tabii” İfadelerini kullandı.

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