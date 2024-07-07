  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azez'de Türk bayrağına zarar veren bir kişi daha yakalandı! "Şerefli Türk halkından özür dilerim"

Siz bizim Müslüman kardeşlerimizsiniz! Size zorluk çıkaranları kovun

Denedik ama olmadı! Muhteşem mücadele

Yargıtay içtihatları! Dinazor, domuz, fil, horoz, şebek... suç değil! Ama...

Yok böyle bir karar! Uyuşturucu tacirleri resmen bayram edecek..

Marco van Basten Merih'e sahip çıktı! "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor?"

Dış Politika Uzmanı Akademisyen Yazar Mehmet Beyhan: İran - Türkiye ittifakı bölgeye huzur getirir

Almanların Türk nefreti ortaya çıktı! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltına alındı

Kalyon Enerji: Hedef, 5 bin MW kurulu güce ulaşmak için harekete geçti!

Moruk Biden canlı yayında patladı! Çekilmesi için devreye girdiler
Gündem 5 katlı bina yerle bir oldu
Gündem

5 katlı bina yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-07 08:57:00 -
5 katlı bina yerle bir oldu

Hatay'da 5 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binalar da çalışmalar devam ediyor. İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan 2 bin 552. Sokak'taki 5 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Bina yıkımına şahit olan 24 yaşındaki Katalin Sever, “Maalesef yine deprem ambiyansı yaşadık. Sanki böyle yine aynı duygular, aynı korku ve aynı hüznü yaşadık. Elde değil duygulanmamak. İş makinası operatörü tek bir hamleyle ağır hasarlı binayı bir saniyede yıktı. Biraz üzüntü de var ama sevincimiz daha çok tabii” İfadelerini kullandı.

Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası
Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası

Yaşam

Depremde yarısı yıkıldı! Artık leylek yuvası


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üstüne beton blok yıkıldı! Feci olay
Üstüne beton blok yıkıldı! Feci olay

Yerel

Üstüne beton blok yıkıldı! Feci olay

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!
Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!

Gündem

Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!

6 büyüklüğünde deprem! 5 bina yıkıldı
6 büyüklüğünde deprem! 5 bina yıkıldı

Dünya

6 büyüklüğünde deprem! 5 bina yıkıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23