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Aktüel

5 il için şiddetli fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:20:00 -
5 il için şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren 5 ilde etkili olacak rüzgar, zaman zaman fırtınaya dönüşecek.

Saatteki hızı 50 ila 70 kilometre arasında olması beklenen fırtına, zaman zaman saatte 80-90 kilometre hıza ulaşacak.

Vatandaşların ve yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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