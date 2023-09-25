5 Dakikada duşakabin temizliği nasıl yapılır? Banyo temizliği ve duşakabin temizliğinde çığır açacak temizlik malzemeleri

Duşakabin temizliği, çoğu zaman temiz ve ferah bir banyonun en önemli adımıdır. Banyoların fazla nemli olması ve burada hava akımının yetersiz olması nedeniyle duş tenekesinde ve camda; kireçlenme, tortu ya da küf lekeleri oluşur. Dinlendirici bir duş ve her zaman pırıl pırıl görünen bir banyo için bu istenmeyen lekelerden kurtulmak gerekir. Etkili bir temizlik için sadece kimyasallardan yardım beklemeyin. Oldukça doğal yöntemlerle üç adımda tertemiz bir duşakabine kavuşabilirsiniz.

1- Duşakabin temizliği için sirkeden yardım alın

Duşakabinin özellikle cam ve plastik bağlantıları, su lekeleri ve bakteri oluşumuna zemin oluşturur. Su lekeleri zamanla kireç lekesine dönüşür ve duşakabin camının kirli ve mat görünmesine yol açar. Plastik bağlantı noktaları ise nem sebebiyle bakteri üretir ve temizlenmediğinde bu bölgelerde renk değişiklikleri gözlenir. Elbette, sabun ve şampuan kalıntılarının da duşakabinde leke oluşumunda payı büyüktür.

Tüm bu istenmeyen durumların çözümü için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Doğal temizlik malzemesi olarak da bilinen sirke, hem su ve kireç lekelerinden hem de bakterilerden kurtulmanız için oldukça etkilidir. Saf sirke ve karbonatı karıştırarak oldukça etkili bir temizlik malzemesi elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz macun kıvamındaki karışımı bir süngerle duşakabin camlarına sürerek 15-20 dakika bekleyin. Daha sonra bol su ile camları durulayın.

2- Fayanslardaki küflerden kurtulun

Her daim nemli olan banyolarda sıklıkla karşılaşılan lekelerin başında fayanslardaki küf lekeleri gelir. Küf lekeleri, hem oldukça itici bir görüntü oluşturur hem de uzun süre temizlenmediğinde olduğu yere daha da yerleşir. Fayanslardaki küf lekeleri için küf temizleme solüsyonlarından yardım almak çözümlerden biridir. Bir bez yardımıyla lekeleri iyice ovalayın ve sonrasında bu bölgeyi durulayın.

Küf lekeleri için solüsyonlar dışında yine sirke kullanabilirsiniz. Bir bardak sirke, bir bardak amonyak, yarım bardak sodayı bir kova suda karıştırın. Yumuşak bir sünger yardımıyla bu karışımı fayanslara uygulayın. Bunu yaparken koruyucu bir eldiven kullanmayı unutmayın. Fayansları bol su ile duruladıktan sonra mutlaka kuru bir bezle kurulayın. Böylece yeni küf oluşumunu geciktirebilir ya da önleyebilirsiniz.

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3- Duş başlığını ve duş teknesinin giderini temiz tutun

Duş başlığı belki de su ve kireç lekelerinin en fazla görüldüğü yerlerden biridir. Bazen suyun kireç oranına bağlı olarak, suyun akış hızı bile değişir. Özellikle metal renkli olanlarda su lekeleri fazlasıyla görünür. Ancak duş başlığı, duşakabin temizliğinde genel olarak unutulan şeylerden biri olur.

Öncelikle duş başlığındaki kireçlenme için, kireç çözücülerden faydalanabilirsiniz. Bunun için en pratik yol, bir kaba kireç çözücü ile karıştırılmış sıcak su hazırlamak ve duş başlığını bu suda bekletmek. Böylece tıkanmış deliklerin kolaylıkla açıldığını fark edeceksiniz. Dış yüzey için ise dilerseniz amonyaklı su dilerseniz sirkeli su kullanabilirsiniz. Son olarak duş teknesinin giderinde biriken saç ve kalıntılar almayı ihmal etmeyin.

Duşakabinler düzenli olarak ve sık sık temizlenmediğinde, su ve kireç lekeleri, küf ya da sararma problemleri can sıkıcı bir görüntü oluşturur. İstenmeyen bu lekelerden kurutmak için sadece kimyasalları düşünmeyin, çünkü evinizdeki malzemeler bu kimyasalların yerini alabilir. Oldukça doğal yöntemlerle, 5 dakikada duşakabin temizliği için üç adımımızı takip edin.