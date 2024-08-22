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Aktüel 5 çocuk, 3 hafta limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistinli çocuklar için bağışladı
Aktüel

5 çocuk, 3 hafta limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistinli çocuklar için bağışladı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 12:05:00 -
5 çocuk, 3 hafta limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistinli çocuklar için bağışladı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde yaşayan ve izlediği haberlerden Filistin'deki çocukların savaş nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını öğrenen 12 yaşındaki Zeynep Neval Özmen, aynı sokakta büyüdüğü ve birlikte yaz Kur'an kursuna gittiği arkadaşları Nida Yangın, Mine Özünal, Esra Özünal ve Elif Sarı Acısu ile Filistinli çocuklara yardım etmeye karar verdi.

Ailelerinin yardımıyla evde limonata hazırlayan çocuklar, ilçede salı günleri kurulan pazarda 3 hafta satış yaptı.

Çocuklar, daha sonra Ortaköy Müftüsü Sadık Saran'ı makamında ziyaret ederek, limonata satışından elde ettikleri 943 lirayı Filistin'deki çocuklara ulaştırılması için teslim etti.

Saran, duyarlılıklarından ötürü çocuklara teşekkür etti.

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