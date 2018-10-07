5 arsa için ihale

EMLAK Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), portföyünde yer alan arsalardan beşini ihale yöntemi ile satışa çıkardı. Şirket, İstanbul’un değerli semtlerinden Bakırköy, Beşiktaş ve Başakşehir’de yer alan arsalarını açık artırma ihalesi ile 15 Ekim Pazartesi günü satışa sunacak.

İhalenin en dikkat çekici arsası kısa süre önce TOKİ’den satın alınan Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi oldu. Diğer arsalar ise ikisi İkitelli’de olmak üzere, Bakırköy Şevketiye (Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi) ve Başakşehir Kayabaşı’nda yer alıyor. Kayabaşı ve Bakırköy’dekilerin markalı konut projeleri için değerlendirilmesi beklentisi öne çıkıyor. İhaleler 15 Ekim’de, saat 14’te Ataşehir’de bulunan Emlak Konut GYO Genel Merkezinde yapılacak.