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5 arsa için ihale

EMLAK Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), portföyünde yer alan arsalardan beşini ihale yöntemi ile satışa çıkardı.

07 Ekim 2018 Pazar 10:20
5 arsa için ihale

EMLAK Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), portföyünde yer alan arsalardan beşini ihale yöntemi ile satışa çıkardı. Şirket, İstanbul’un değerli semtlerinden Bakırköy, Beşiktaş ve Başakşehir’de yer alan arsalarını açık artırma ihalesi ile 15 Ekim Pazartesi günü satışa sunacak.

İhalenin en dikkat çekici arsası kısa süre önce TOKİ’den satın alınan Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi oldu. Diğer arsalar ise ikisi İkitelli’de olmak üzere, Bakırköy Şevketiye (Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi) ve Başakşehir Kayabaşı’nda yer alıyor.  Kayabaşı ve Bakırköy’dekilerin markalı konut projeleri için değerlendirilmesi beklentisi öne çıkıyor. İhaleler 15 Ekim’de, saat 14’te Ataşehir’de bulunan Emlak Konut GYO Genel Merkezinde yapılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:20
  1. İstanbul
  2. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
  3. Bakırköy Şevketiye
  4. Başakşehir Kayabaşı

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