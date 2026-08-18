  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
18 Ağustos 2020: Mehmet Ali Tekin'in vefatı (Gazeteci-Yazar) Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den KAAN mesajı Siyonistler itiraz edip duruyor! Barış kolay gelmeyecek Atama kararları Resmi Gazete'de! ÖSYM Başkanlığına Ali Ersoy atandı Şii lider bile tepki gösterdi! İHA'larla vurmayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! Milli Dayanışma Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı Komşuda büyük dönüşüm! Eski düzeni yıkmak istiyorlar Suç şebekelerine darbe üstüne darbe! Dev servetlerine tamamen el konuldu! Menderes'te kirli pazarlıklar ellerinde patladı! CHP yönetimi kendi meclis üyelerine disiplin sopası salladı!
Yerel 4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü!
Yerel

4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü!

Nevşehir’de çalıştığı inşaatta kalıp söken 28 yaşındaki B.Ç., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Nevşehir’de bir inşaatta korkutan bir iş kazası yaşandı. Olay, saat 10.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi’ndeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. B.Ç., kalıp sökerken dengesini kaybederek 4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.Ç., sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

B.Ç.’yi inşaatta çalışırken ziyarete gelen köylüsü Adem Çiftçi, “Asansör boşluğunda çalışıyordu. Benim sırtım dönüktü. Ama ses gelince baktık aşağıya düşmüş. Kırılmış kalıpları söküyordu. Nefes almada zorluk çekiyordu. Ambulans alıp götürdü” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!
Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!

Yerel

Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!

3 katlı inşaattan düştü! Kalıp ustası hayatını kaybetti
3 katlı inşaattan düştü! Kalıp ustası hayatını kaybetti

Yerel

3 katlı inşaattan düştü! Kalıp ustası hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Artık "Gülen’in kızıyım" diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Gündem

Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, ABD'deki kadın basketbol ligi WNBA'de oynamak için başvuru yaptı. Elebaşı Gülen’in ‘oğlum’ diye hitap..
40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı
Gündem

40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı

Bugün onlarca ülkede etkin olan ve milyarlarca dolarlık servetin sahibi olan Kuriş ailesinin, Batı’da nasıl palazlanıp büyüdüğünü gözler önü..
Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!
Gündem

Dev operasyon için düğmeye basıldı! Dört büyük örgüte darbe indirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen sor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23