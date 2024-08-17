4’ü doktor, 3’ü öğretmen, 2’si mimar, 1’i mühendis… Bunların hepsini çiftçilik ve arıcılıkla yaptı

Yüksekova’ya bağlı Kadıköy (Kürtçe ismiyle Qadyan) köyünde yaşayan Hamza Onat, çiftçilik ve arıcılık yapıyor.

Rüdaw muhabiri Şevket Herki'nin haberine göre Onat, 10 çocuğunu kendi arazisinde yaptığı çiftçilik ve arıcılıkla okuttu.

Onat’ın 3’ü şu anda doktor, 3’ü öğretmen, 2’si mimar ve biri ise inşaat mühendisi. Onat’ın küçük çocuğu ise Tıp fakültesinde dördüncü senesinde.

Onat 10 çocuğunu da okuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



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“68 yaşındayım. Bu köyde yaşıyorum. 4’ü kız, 6’sı oğlan 10 çocuğum var. Dürüstlükle, helal bir şekilde hepsini arıcılıkla, çiftçilikle okuttum.

3’ü doktor, 2’si mimar, biri inşaat mühendisi, 3’ü de öğretmen. En küçüğü ise fakültede dördüncü sınıfta.

Ben kendim 5 sene okudum. Babam beni okutamadı. Okuma aşkı hep içimde vardı.

2 sene askerlik yaptım. Pazar olunca bizim taraflardan olan ve okuma yazması olmayan askerler için ben onlar için mektup yazardım.

“Çocuklarıma her anlamda destek verdim”

Sonrasında da öyle içimde kaldı ki okumaya devam etme aşkı, ben benden küçük kardeşlerimi okutmaya çalıştım ama devam etmediler.

Ben de çocuklarıma odaklandım. Onlara destek verdim her anlamda. Allah kısmet verdi. Allah birine verirse kimse ondan alamaz.

Dünya üzerinde benimki gibi huzurlu bir aile yoktur.”

KAYNAK: Rüdaw