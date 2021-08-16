Sağlık Bakanlığı, 4.dozla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın ardından pek çok kişi aşı randevusu alırken bazı kişiler bu kararın neden alındığını, yapılan 2 doz aşının yeterli olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenlere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklık getirdi.

4.doz kararı niye çıktı? Neden 4.doz aşı yapılma kararı çıktı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4.doz onayının ardından kafalarda oluşan soru işaretlerine nokta koymak için değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, 4.doz aşı olmanın özel durumu olanlar dışında gerekmediğini belirtti. Bakan Koca, “Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur” dedi.

Kararın bazı ülkelerde Sinovac aşısının kabul edilmemesi olduğunu belirten Koca, “Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur” paylaşımını yaptı.