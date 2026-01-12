  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı Vali duyurdu! Yol kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı Bakan Bolat duyurdu: Dijital vurguna reklam kurulu freni! 606 milyon TL ceza yağdı Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim… Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Yerel 47 yaşındaydı! Evde cansız bedeni bulundu
Yerel

47 yaşındaydı! Evde cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
47 yaşındaydı! Evde cansız bedeni bulundu

Ankara Polatlı'da yalnız yaşayan 47 yaşındaki kaynakçı, evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yalnız yaşayan kaynakçı Hikmet Köpük (47), evinde ölü bulundu.

 

Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Caddesi’ndeki bir evde yaşayan Hikmek Köpük'ten haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Köpük'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hikmet Köpük'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Tokat'ta korkunç cinayet: Babasını öldürüp oraya gömmüş!
Tokat'ta korkunç cinayet: Babasını öldürüp oraya gömmüş!

Yerel

Tokat'ta korkunç cinayet: Babasını öldürüp oraya gömmüş!

22 yıl önce cinayet işledi! Interpol tarafından aranan kadın Kartal'da yakalandı
22 yıl önce cinayet işledi! Interpol tarafından aranan kadın Kartal'da yakalandı

Aktüel

22 yıl önce cinayet işledi! Interpol tarafından aranan kadın Kartal'da yakalandı

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23