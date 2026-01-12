47 yaşındaydı! Evde cansız bedeni bulundu
Ankara Polatlı'da yalnız yaşayan 47 yaşındaki kaynakçı, evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yalnız yaşayan kaynakçı Hikmet Köpük (47), evinde ölü bulundu.
Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Caddesi’ndeki bir evde yaşayan Hikmek Köpük'ten haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Köpük'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hikmet Köpük'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.