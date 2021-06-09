45 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek?
45 yaş üstü aşı randevu su alabiliyor mu? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşı randevu sistemi yaş grupları ve mesleklere göre açılıyor. 45 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşı olabileceklerini araştırıyor. Peki, 45 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmak için sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere müjde verdi. Peki, 45 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
45 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimiyle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz” dedi. Ayrıca Fahrettin Koca, “Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek” ifadelerini kullandı.