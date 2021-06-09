Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmak için sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere müjde verdi. Peki, 45 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

45 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimiyle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz” dedi. Ayrıca Fahrettin Koca, “Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek” ifadelerini kullandı.