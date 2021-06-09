Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Ocak’tan bu yana korona aşısı uygulanıyor. Çin ve Alman aşılarına kısa bir zaman sonra Rus aşısı da eklenecek. Vatandaşlar 45 yaş üstünün ne zaman nereden aşı randevusu alabileceklerini araştırıyor. Peki, korona aşı randevusu nereden alınır?

45 yaş üstü aşı randevusu nereden nasıl alınıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimiyle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz” dedi. Ayrıca Fahrettin Koca, “Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşı randevusu MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182’den alınıyor. 45 yaş üstü vatandaşlar da sistemden aşı randevusu alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş üstünün aşı randevularının haziran ayı sonuna kadar ulaşılması hedefinden sık sık söz ediyor.

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