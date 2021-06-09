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Sağlık 45 yaş üstü aşı randevusu nereden nasıl alınıyor?
Sağlık

45 yaş üstü aşı randevusu nereden nasıl alınıyor?

Korona aşı randevu ekranı | Koronavirüs salgınının noktalanması için aşılar son derece önemli. Ülkemizde 14 Ocak'tan bu yana aşılama devam ediyor. Yeni gelecek sevkiyatlarla sürecin hızlanması bekleniyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Haziran'dan itibaren 45 yaş üstünün de aşılanacağını duyurdu. Peki, 45 yaş üstü nereden aşı randevusu alabilir? Koronavirüs aşı randevusu al | Telefonla aşı randevusu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 18:26:00 -
45 yaş üstü aşı randevusu nereden nasıl alınıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Ocak’tan bu yana korona aşısı uygulanıyor. Çin ve Alman aşılarına kısa bir zaman sonra Rus aşısı da eklenecek. Vatandaşlar 45 yaş üstünün ne zaman nereden aşı randevusu alabileceklerini araştırıyor. Peki, korona aşı randevusu nereden alınır?

45 yaş üstü aşı randevusu nereden nasıl alınıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takvimiyle ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz” dedi. Ayrıca Fahrettin Koca, “Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşı randevusu MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182’den alınıyor. 45 yaş üstü vatandaşlar da sistemden aşı randevusu alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş üstünün aşı randevularının haziran ayı sonuna kadar ulaşılması hedefinden sık sık söz ediyor.

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