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45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor

G7 ülkelerinin liderleri yarın Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde bir araya gelecek.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:13
45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenecek 45. G7 Zirvesi yarın başlayacak.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Zirvede güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.

Zirve, yarın akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderler onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Liderler, zirvenin ikinci gününde "Uluslararası Ekonomi/Ticaret ve uluslarası güvenlik konusunda takvim oluşturma" ve "Eşitsizlikle mücadele" ve "G7'nin Afrika ile ortaklığı" konulu oturumlara katılacak.

Zirvenin üçüncü gününde ise "İklim, çeşitli canlılar ve okyanuslar" ve "Dijital dönüşüm" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Liderlerin zirvede ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Zirveye, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkililerinin yanı sıra Güney Afrika, Burkina Faso, Mısır, Senegal, Ruanda, İspanya, Şili, Hindistan ve Avustralya'dan liderler de davet edildi.

Zirve pazartesi günü liderlerin düzenleyeceği basın toplantılarıyla sona erecek.

Yoğun güvenlik önlemleri

Öte yandan zirvede yoğun güvenlik önlemleri de aldı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

Liderlerin kalacağı ve şehrin merkezinde bulunan Hotel du Palais'ye çıkan yollar trafiğe ve yaya geçişine kapatılacak. Otelin önündeki plaja deniz yoluyla da dahil erişim engellenecek.

Şehir merkezinde ise yalnızca izin alan sürücü ve yayalar dolaşabilecek.

Zirve sırasında kentteki tren garı ve havalimanı kapalı olacak. Biarritz'de "drone"lar dahil hiçbir aracın uçuşuna izin verilmeyecek.

Öte yandan, G7 karşıtı gruplar da kent çevresinde birçok gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Biarritz'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Hendaye'de yarın yapılacak eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. İspanya'nın Fransa sınırındaki Irun şehrinde de gösteri düzenlenecek.

Hükümet, gösterilere izin vereceğini ancak eylemlerde şiddet olayları çıkması halinde müdahale edileceğini, sorumlu kişilerin de derhal gözaltına alınacağını duyurdu.

Öte yandan güvenlik önlemlerinin yanında adli önlemler de alındı. Buna göre 300 kişinin gözaltında tutulabileceği karakol, 70 avukat ve 17 savcının hazır bulundurulduğu belirtildi.

 

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:13
  1. Fransa
  2. G7 Zirvesi
  3. Anadolu Ajansı

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