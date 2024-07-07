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Gündem 441 bin 910 sürücüye işlem yapıldı!
Gündem

441 bin 910 sürücüye işlem yapıldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-07 09:02:26 - 2024-07-07 09:02:26

Bakan Yerlikaya: “27 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi, toplam 441 bin 910 araca-sürücüye işlem yapıldı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 aracın denetlendiğini, toplamda 441 bin 910 araca-sürücüye ise işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sürücüleri trafik kurallarına uymaları konuşunda "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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