44 binden fazla şikayet geldi! Umduğunuz gibi çıkmayabilir

Kasım indirimlerinin başlamasıyla birlikte e-ticaret sektörü en hareketli dönemini yaşıyor. Kasım indirimlerinde e-ticaret sektörüyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2023’nin ilk 10 ayında en çok şikayet edilen konuları derledi.

Şikayetler yüzde 68 arttı

Verilere göre sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması en çok çözüm bekleyen konu oldu. E-ticaret sektöründe şikayetlerin zirve yaptığı ay kasım olurken, şikayetler bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 68 oranında artış gösterdi. Kasım ayı özelinde 2020 yılında 43 bin 85 şikayet ulaşırken, 2021’de bu sayı 32 bin 896 oldu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında e-ticarete toplam 55 bin 389 şikayet geldi.

44 bin 606 şikayet

Verilere göre 2018’in ilk 10 ayında e-ticaret sektörüne 44 bin 606 şikayet ulaşırken, 2019’un aynı döneminde bu rakam 118 bin 327’ye yükseldi. 2020’de pandeminin de etkisiyle platforma e-ticaret sektörüyle ilgili 431 bin 613 olarak kaydedildi. 2021’de 368 bin 202, 2022’de ise yüzde 24’lük şikayet artış oranıyla 456 bin 591 oldu.

En çok şikayet alan konular şöyle:

Sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması (Farklı, yanlış, kalitesiz ürün gönderimi)

Kampanyalı ürünün sipariş alınıp tedarik edilememesi, parasının kullanılması, para iadesinin geciktirilmesi veya para iadesi yapılmaması

Kampanyalı ürün siparişinin iptal edilmesi.

Hatalı takip numarası verilmesi, satılan ürünün faturasının temin edilmemesi.

Ürün açıklamasında yanlış bilgi paylaşımı.

Sepete eklenen ürünün fiyatında değişim olması ya da başkasına satılması.