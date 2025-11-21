  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Yerel 43 il yolunda narkotik alarmı! Yahşihan’da sıkı denetim
Yerel

43 il yolunda narkotik alarmı! Yahşihan’da sıkı denetim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
43 il yolunda narkotik alarmı! Yahşihan’da sıkı denetim

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, 43 ilin geçiş güzergahında narkotik uygulaması yapıldı. Araçlar tek tek durdurulurken, köpek destekli aramalarla şüpheli maddeler tarandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların kontrollerini de titizlikle gerçekleştirdi.

43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’de, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Yahşihan ilçesinde narkotik uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçlar uygulama noktasında tek tek durduruldu. Narkotik köpeği eşliğinde araçların bagaj, koltuk arası ve diğer bölmeleri detaylı şekilde arandı. Motosikletli Yunus Timleri, sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerini kontrol ederek GBT sorgularını yaptı. Trafik ekipleri ise araçların ruhsat, sigorta ve sürücü belgelerini inceledi.

Özellikle genç nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade edildi. Kent genelinde yapılan uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi. 

Tekirdağ’da trafik denetimi
Tekirdağ’da trafik denetimi

Gündem

Tekirdağ’da trafik denetimi

Okul servislerine sıkı denetim
Okul servislerine sıkı denetim

Yerel

Okul servislerine sıkı denetim

Gurbetçi aileyi yok eden böcek ilacı internette denetimsiz satılıyor! Ölüm 'bir tık' uzağınızda!
Gurbetçi aileyi yok eden böcek ilacı internette denetimsiz satılıyor! Ölüm 'bir tık' uzağınızda!

Gündem

Gurbetçi aileyi yok eden böcek ilacı internette denetimsiz satılıyor! Ölüm 'bir tık' uzağınızda!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23