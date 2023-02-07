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Gündem 42 saatin ardından muhteşem anlar! 4 yaşındaki Beyza enkaz altından böyle kurtarıldı
Gündem

42 saatin ardından muhteşem anlar! 4 yaşındaki Beyza enkaz altından böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan 4 yaşındaki Beyza 42 saatin ardından sağ olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 23:11:00 - 2023-02-07 23:36:21

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde çöken binanın enkazından sevindiren bir haber daha geldi. Ekipler 4 yaşındaki Beyza’yı sağ olarak kurtarırken o anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda bina hasar gördü ve yıkıldı. Ekipler depremin hemen ardından kurtarma çalışmalarına başladı.

Enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri depremin 42. saatinde Beyza isimli 4 yaşlarındaki kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı.

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