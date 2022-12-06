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Aktüel 41 yıl sayıları sadece 7’ydi şimdi 9 bin
Aktüel

41 yıl sayıları sadece 7’ydi şimdi 9 bin

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayırlık İdaresi’nden verilen bilgilere göre, dünyadaki tepeli aynakların sayısı 1981 yılında sadece 7 idi ancak şu an 9 binin üzerine çıktı. Tepeli aynakların yaşam alanı 5 kilometre karenin altındayken, günümüzde yaklaşık 16 bin kilometre kareye kadar genişledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 16:03:00 -
41 yıl sayıları sadece 7’ydi şimdi 9 bin

Yeni Akit  Ankara

“Doğu’nun mücevheri” olarak bilinen tepeli aynak, çok eski bir hayvan türü ve bir zamanlar Doğu Asya ve Sibirya’da yaygın olarak yaşıyorlardı. 20. yüzyıldan sonra, yabani tepeli aynakların nesli tükenmeye yüz tuttu. Mayıs 1981’de Çin’in Qinling Dağları’nın hinterlandında yer alan Sha’anxi eyaletinin Yang ilçesinde 7 adet yabani tepeli aynak bulundu. Böylece, Qingling Dağları, yabani tepeli aynaklar için “Nuh’un Gemisi” haline geldi.

Sha’anxi eyaleti, 40 yılı aşkın süredir bilimsel keşif ve koruma uygulamasını yürüttü ve tepeli aynakları yerinde korumaya odaklanılarak hayvanlar doğal ortamda serbest bırakıldı. 1981 yılında 7 olan tepeli aynak sayısı şu anda 9 binin üzerine çıktı.

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