41 yıl sayıları sadece 7’ydi şimdi 9 bin

Yeni Akit Ankara

“Doğu’nun mücevheri” olarak bilinen tepeli aynak, çok eski bir hayvan türü ve bir zamanlar Doğu Asya ve Sibirya’da yaygın olarak yaşıyorlardı. 20. yüzyıldan sonra, yabani tepeli aynakların nesli tükenmeye yüz tuttu. Mayıs 1981’de Çin’in Qinling Dağları’nın hinterlandında yer alan Sha’anxi eyaletinin Yang ilçesinde 7 adet yabani tepeli aynak bulundu. Böylece, Qingling Dağları, yabani tepeli aynaklar için “Nuh’un Gemisi” haline geldi.

Sha’anxi eyaleti, 40 yılı aşkın süredir bilimsel keşif ve koruma uygulamasını yürüttü ve tepeli aynakları yerinde korumaya odaklanılarak hayvanlar doğal ortamda serbest bırakıldı. 1981 yılında 7 olan tepeli aynak sayısı şu anda 9 binin üzerine çıktı.