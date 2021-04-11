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Aktüel 40 mesleğe daha belge zorunluluğu
Aktüel

40 mesleğe daha belge zorunluluğu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, aralarında, elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de olduğu 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:38:00 -
40 mesleğe daha belge zorunluluğu

İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi.

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

Belge zorunluluğuyla iş kazaları yüzde 25 azaldı

İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.

Yeni eklenen 40 meslekle birlikte, 'tehlikeli' ve'çok tehlikeli' sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi.

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