4 yaşındaki öğrenciyi serviste unutan şoför ve hostes gözaltında

Samsun'da anaokulu servisinde 4 yaşındaki çocuğu unutan servis şoförü ve hostes, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 Ocak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ana okulu öğrencisi 4 yaşındaki Rüzgar D., okul servisinde unutuldu. Yaklaşık 2 saat serviste kilitli kalıp 3 saat de servisle başka öğrencilerin servisi sırasında şehri dolaşan çocuk okula götürülmedi ve daha sonra da servis şoförü ve hostes tarafından fark edildi. Servis şoförü Serbülent A.(56) ve hostes Melek K.(49) akşam çocuğu annesi Gülnur D.'ye (37) teslim ettiklerinde kendisinden özür dileyip çocuğunu serviste kilitli unuttuklarını, altına ıslatıp üşüdüğünü söyledi. Anne Gülnur D., servis şoförü, hostes ve öğrenmen Yasemin Ö. hakkında polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili annesinin şikayetçi olduğu şüpheliler, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Olayın dün haber konusu olması üzerine savcılık servis şoförü ve hostesin gözaltına alınması talimatı verdi. Serbülent A. ve Melek K., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.