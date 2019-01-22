4 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak öldü Ailesiyle birlikte tatil için geldikleri Antalya'da otelin havuzunda boğulan 4 yaşındaki erkek çocuk,memleketleri Bolu'da toprağa verildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinden tatil için geldikleri Antalya'da bir otelin havuzunda boğularak ölen 4 yaşındaki çocuk, memleketi Bolu'da toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde müezzin olarak görev yapan Hüseyin E. ve ailesi, okulların tatil olmasıyla birlikte Antalya’ya tatile gitti. Geçtiğimiz Pazar günü tatil için gittikleri otelin havuzuna giren 4 yaşındaki Furkan Selim E. boğularak hayatını kaybetti. Tatile gittikleri otelde çocuklarını kaybeden aile yıkılırken, Furkan Selim E.’ın cansız bedeni ailenin memleketi olan Bolu’ya bağlı Dörtdivan İlçesi Kuruca köyüne getirildi. Bolu’da toprağa verilen 4 yaşındaki Furkan Selim E.’ın cenaze namazını Karasu İlçe Müftüsü Mustafa Aydın kıldırdı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.