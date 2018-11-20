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4 yaşına kadar nasıl beslenmeli?

İşte 4 yaşına kadar bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken gıdalar...

20 Kasım 2018 Salı 20:11
4 yaşına kadar nasıl beslenmeli?


Bebeklerin ilk yıllarında beslenmesi gelişimleri açısından çok önemli.

İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi tavsiye edilen bebeklerde 6. aydan sonra emzirmenin yanında katı gıdalara geçiş yapılıyor.

Bundan sonraki süreçte de bazı besin maddelerini kontrollü bazılarını ise hiç vermemek gerekiyor.

Hangi gıdalar verilmemeli?

Bebeğinize 1 yaşından önce bal, yumurta akı, inek sütü, çikolata, kakao, çilek, domates, kivi, fıstık ezmesi gibi alerji potansiyeli yüksek gıdalar, deniz ürünleri, şarküteri ürünleri, konserve ve dondurulmuş gıdalar vermemeniz gerekir.

Ayrıca çay, kahve, kola ve gazoz gibi gazlı içecekler, katkılı, tuzlu, salçalı, baharatlı hazır gıdalar, kuruyemiş, patlamış mısır, pastil, sakız gibi boğulmaya sebep olabilecek taneli ya da yapışkan besinleri de 4 yaşına kadar çocuğunuzdan uzak tutmanız tavsiye edilir.

Unutmamalısınız mümkün olduğunca şekerli gıdalardan çocuğunuzu da kendinizi de uzak tutun.

İkincisi hep hatırlattığımız gibi raf ömrü uzasın diye katkı maddesi konulan işlermiş ürünleri ne yavrunuza yedirin ne de evinize sokun

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:11
  1. bebek nasıl beslenmeli
  2. hangi gıdalar bebeklere uygun değil

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