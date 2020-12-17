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Aktüel "4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması"
Aktüel

"4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Sorunlarımızın çözülmesi, dünyada yaşadığımız bu dönem ve bundan sonraki dönemde giderek artacak olan yeni bir dünya kurma ideali etrafındaki mücadelemiz nitelikli insanların, güçlü toplulukların ve gerçekten ortak hedeflere yönelmiş toplulukların ortaya koymuş olduğu büyük başarılarla şekillenecektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:30:27 -
"4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sorunlarımızın çözülmesi, dünyada yaşadığımız bu dönem ve bundan sonraki dönemde giderek artacak olan yeni bir dünya kurma ideali etrafındaki mücadelemiz, nitelikli insanların, güçlü toplulukların ve gerçekten ortak hedeflere yönelmiş toplulukların ortaya koymuş olduğu büyük başarılarla şekillenecektir." dedi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması" ödül töreni Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. "Birlik" temasıyla kısa film, resim ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, online yayınlandı.

"Birlik" temasının seçilmesinin önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Özellikle Müslüman halklar arasındaki kardeşlik, Müslüman dünyasının artık kronikleşen derin problemlerinin ortadan kaldırılmasında en önemli sinerjik güçlerinden birisidir. Biz "Müminler kardeştir" düsturuyla hareket eden büyük bir topluluğuz. Aslında dünyanın her yerinde çok geniş bir coğrafyada yaklaşık 2 milyar Müslüman nüfus olarak yer alıyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi, dünyada yaşadığımız bu dönem ve bundan sonraki dönemde giderek artacak olan yeni bir dünya kurma ideali etrafındaki mücadelemiz nitelikli insanların, güçlü toplulukların ve gerçekten ortak hedeflere yönelmiş toplulukların ortaya koymuş olduğu büyük başarılarla şekillenecektir." diye konuştu.

Yeni dünyanın gereklerini anlamak ve bilinç kazanma bakımından öğrencilerin Türkiye'deki eğitimin önemli olduğunu kaydeden Kurtulmuş, dünyadaki sorunların ortadan kalkması için şuurlu, hakkaniyetli gençlerin yetişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kurtulmuş, "Türkiye her biriniz için sizin ikinci evleriniz, ikinci vatanlarınız. Türkiye, her birinizi kültür elçisi olarak görmekte. Aynı zamanda yeni dünyanın gereklerini anlama bakımından da son derece değerli olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu tür organizasyonların birliği ve kardeşliği artırdığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyanın en büyük gücü, çok büyük silahlara sahip olmak, çok güçlü ekonomilere sahip olmak değildir. Tabii ki bunların da olması gerekir ancak bütün bunların hepsinin üzerindeki güç ise inanmış, iyi yetişmiş genç nesle sahip olmaktır."




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