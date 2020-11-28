  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin etkileri konuşuldu
Aktüel

4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin etkileri konuşuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:15:55 -
4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin etkileri konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle dijital ortamda düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin toplum, ebeveynlik, sanat ve eğitime etkileri ele alındı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi ortamda 26 Kasım'da başlayan zirve, Türkiye'den ve dünyadan önemli isimleri ağırladı.

Zirvenin ikinci gününde dijitalleşmenin toplum, ebeveynlik, sanat ve eğitime etkileri ele alınırken, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, dijital dünyaya uyum sürecinde çocuğun ihtiyaçlarının nasıl değiştiğinden bahsetti.

Ekran başında geçirilen süre arttıkça hiperaktivite, yıkıcı karşı gelme ve depresyon gibi durumların da arttığına dikkati çeken Selçuk, özellikle video oyunlarında fazla vakit harcayan çocukların öfke ve kaygısının yükseldiğini, öfke kontrolünde zorlandıklarını, başkalarının duygularını anlamakta güçlük çektiklerini, diğer insanlara zarar verici davranışları gösterme eğilimlerinin de arttığını kaydetti.

Zirvede, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Haşimi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Rana Dajani, Bern Öğretmen Eğitimi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Michele Notari, Birleşik Krallık Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Frank Furedi, John Cabot Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alina Sorgner, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nagihan Haliloğlu, Medya Sanatçısı-Yönetmen Refik Anadol, Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Eğitim Tasarımcısı ve Usturlab Atölye Kurucusu Sümeyye Ceylan, Early Bird English Kurucusu Jenny Molendyk Divleli ile TRT'de yöneticilik yapan İsmihan Yılmaz da konuşma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!
Dünya

AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor..
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay