THY- Euroleague
0553 313 94 23

4 madde ile canlı ve sağlıklı bir cilt nasıl olur ?

Cilt günlük hayatta birçok sebepten dolayı kurumakta ve yıpranmakta. Mevsimsel geçişlerde daha fazla dikkat etmek gerekebilir. Peki 4 madde ile canlı bir cilde nasıl kavuşulur?

21 Ekim 2018 Pazar 16:04
4 madde ile canlı ve sağlıklı bir cilt nasıl olur ?

ILIK SU İLE YIKAYIN

Sıcak suyla sık duş almanın ciltteki kuruluğu artırdığını biliyor muydunuz? Banyonuzu 10-15 dakikada yapmak ve banyo yaparken ılık su kullanmak cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlar.

LİF VEYA KESE YAPMAYIN

Özellikle kuru bir cilt yapısına sahipseniz, soğuk havalarda cildi yıpratan ve kurutan uygulamalardan sakının.

BULUNDUĞUNUZ YERİ NEMLENDİRİN

Kaloriferli ortamlarda kalorifer üzerine mutlaka su bulunan kaplar koyun. Bu sayede ortamın ve cildinizin nemini korunmasını sağlayabilirsiniz.

CİLDİ NEMLENDİRİN

Cilt yüzeyinde, ince bir koruyucu tabaka oluşturarak cildi zararlı dış faktörlerden koruyan nemlendiriciler, soğuk havanın neden olduğu kuruluğa bağlı çatlamalara, pullanma ve dökülmelere karşı cildi koruyor. Kuru cilt probleminiz varsa cildi yoğun nemlendiren kremler kullanabilirsiniz.

 

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşler arasındaki muhabbet evliliği nasıl etkiliyor?
    1. Eşler arasındaki muhabbet evliliği..
    2. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 95 şirkete..
    3. Yanlış ilaç kullanımı intihara yol..
    4. Ayak krampına ne iyi gelir?
    5. Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'da..
    6. Anne-kız iletişimini güçlendirmek için..
    7. Margarin ne menem bir şey?
    8. Türkiye'de üretildi! Dünyadan talep..
    9. Suriyeli gazeteci Musa Ömer, Cemal..
    10. 4 madde ile canlı ve sağlıklı bir cilt..
    11. Uyum, emek ve sabır istiyor
    12. Terörist cenazesine katılmak isteyen..
    13. Aşağıya bakan korkunç manzarayla..
    14. Bir ilçe diken üstünde! Sayıları her..
    15. Özenmeyin! Nargile sigaradan beter..
    16. DSP'den ittifak açıklaması
    17. CHP'li belediye arnavut kaldırımına..
    18. Yazar Alev Alatlı, taşı gediğine..
    19. Yemek masası alırken nelere dikkat..
    20. Ajan Brunson'ın üssü Diriliş Kilisesi,..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?