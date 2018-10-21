4 madde ile canlı ve sağlıklı bir cilt nasıl olur ?
Cilt günlük hayatta birçok sebepten dolayı kurumakta ve yıpranmakta. Mevsimsel geçişlerde daha fazla dikkat etmek gerekebilir. Peki 4 madde ile canlı bir cilde nasıl kavuşulur?21 Ekim 2018 Pazar 16:04
ILIK SU İLE YIKAYIN
Sıcak suyla sık duş almanın ciltteki kuruluğu artırdığını biliyor muydunuz? Banyonuzu 10-15 dakikada yapmak ve banyo yaparken ılık su kullanmak cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlar.
LİF VEYA KESE YAPMAYIN
Özellikle kuru bir cilt yapısına sahipseniz, soğuk havalarda cildi yıpratan ve kurutan uygulamalardan sakının.
BULUNDUĞUNUZ YERİ NEMLENDİRİN
Kaloriferli ortamlarda kalorifer üzerine mutlaka su bulunan kaplar koyun. Bu sayede ortamın ve cildinizin nemini korunmasını sağlayabilirsiniz.
CİLDİ NEMLENDİRİN
Cilt yüzeyinde, ince bir koruyucu tabaka oluşturarak cildi zararlı dış faktörlerden koruyan nemlendiriciler, soğuk havanın neden olduğu kuruluğa bağlı çatlamalara, pullanma ve dökülmelere karşı cildi koruyor. Kuru cilt probleminiz varsa cildi yoğun nemlendiren kremler kullanabilirsiniz.
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