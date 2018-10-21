4 madde ile canlı ve sağlıklı bir cilt nasıl olur ?

ILIK SU İLE YIKAYIN

Sıcak suyla sık duş almanın ciltteki kuruluğu artırdığını biliyor muydunuz? Banyonuzu 10-15 dakikada yapmak ve banyo yaparken ılık su kullanmak cildinizin daha sağlıklı olmasını sağlar.

LİF VEYA KESE YAPMAYIN

Özellikle kuru bir cilt yapısına sahipseniz, soğuk havalarda cildi yıpratan ve kurutan uygulamalardan sakının.

BULUNDUĞUNUZ YERİ NEMLENDİRİN

Kaloriferli ortamlarda kalorifer üzerine mutlaka su bulunan kaplar koyun. Bu sayede ortamın ve cildinizin nemini korunmasını sağlayabilirsiniz.

CİLDİ NEMLENDİRİN

Cilt yüzeyinde, ince bir koruyucu tabaka oluşturarak cildi zararlı dış faktörlerden koruyan nemlendiriciler, soğuk havanın neden olduğu kuruluğa bağlı çatlamalara, pullanma ve dökülmelere karşı cildi koruyor. Kuru cilt probleminiz varsa cildi yoğun nemlendiren kremler kullanabilirsiniz.