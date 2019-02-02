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4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları

- Ilgaz Dağı'nda 10 ilden yaklaşık 75 kişinin katıldığı kızak yarışları tamamladı

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları


KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları sona erdi.

Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Ilgaz Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlara 10 ilden yaklaşık 75 sporcu katıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Ilgaz'ın Anadolu'nun önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Kızak yarışlarını Ilgaz'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Karadeniz, "Ilgaz, gerçekten Kastamonu'nun gurur kaynağı, turizm kaynaklarından biri, Anadolu'muzun ortak bir değeridir. Ilgaz her geçen gün Türkiye'de daha fazla tanınmakta. Her geçen yıl bir öncekine göre daha fazla misafir ağırlamakta. Bu da burayla ilgili yeni planları ortaya koymamız mesajını veriyor." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de geleneksel yarışlara olan ilginin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu etkinlik çok fazla ilgi görüyor. Çok sayıda insan bu etkinliğe katılmak için gelmiş." diye konuştu.

Belediye başkanı Tahsin Babaş ise Ilgaz'ın şiirlere, türkülere konu olduğunu kaydederek, "Yıllardır hem geleneğimizi hem kültürümüzü hem de sporumuzu sürdüren Kastamonulular olarak bugün de geleneksel kızak yarışlarımızı yaptık. İlgi çok güzel. Şehir dışından gelen sporcu ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da yarışların çok güzel geçtiğini kaydetti.

Federasyon olarak 600 yıllık geçmişi olan kızak yarışlarını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Kazancı, " İnşallah bu yarışlar yüzyıllarca devam eder. Gençlerimiz de inşallah bize ait bu kültürü sürdürür." diye konuştu.

Yarışları erkeklerde, büyükler kategorisinde Zafer Çetin, gençlerde Alperen Başkal, yıldızlarda Batuhan Şen ilk sırada tamamladı.

Kadınlarda ise büyükler kategorisinde Rabia Özpınar, gençlerde Duru Kılıççıoğlu, yıldızlarda Ceyda Ilgın Altuntaş birinciliği elde etti.

Erzurum kızağında da büyüklerde Oğuzhan Şimşek, gençlerde Murat Aksakallı, yıldızlarda Yunus Yıldırım birinci oldu.

Bu arada Hakan Kazancı ile Belediye Başkanı Babaş da kızakla bir süre kaydı.


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 18:27
  1. Hakan Kazancı
  2. Ilgaz Dağı
  3. Kastamonu
  4. kızak yarışları
  5. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı

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