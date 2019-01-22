4 ilde operasyon! Gözaltılar var
Aksaray merkezli 4 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.22 Ocak 2019 Salı 12:31
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul ve polis okulu öğrencisi 11 kişi hakkında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, İstanbul, Bolu ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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