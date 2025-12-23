  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 4 ilde FETÖ operasyonu! 4 şahıs paketlendi
Yerel

4 ilde FETÖ operasyonu! 4 şahıs paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
4 ilde FETÖ operasyonu! 4 şahıs paketlendi

Sakarya merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde "Sözde esnaf ve mağdur (cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan örgüt mensupları) yapılanması" sorumlularına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY terör örgütü adına "Sözde esnaf ve mağdur (cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan örgüt mensupları) yapılanması" sorumlularına yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yasaklı kitaplar, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 4 şahsın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi
"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Gündem

"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yerel

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’
AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Gündem

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama

Gündem

FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! 28 ilde 50 tutuklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23