4 il için turuncu 44 il için ise sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 4 ile turuncu 44 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji'nin uyarısını paylaşarak şu uyarılarda bulundu:

"Meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Bugün (30 Eylül) için 3 ilimiz için turuncu, 24 ilimiz için sarı; Yarın (1 Ekim) 4 ilimiz için turuncu, 44 ilimiz için sarı yağış uyarısı verilmiştir.

Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Turuncu kod ile uyarılan illerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımız, #AFAD Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir. Sarı ve turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki ekiplerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." (İLKHA)

ÖNE ÇIKAN VİDEO