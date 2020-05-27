4 gün boyunca sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik Belediyesi çalışanları, 4 günlük sokağa çıkma yasağı olan Ramazan bayramında da vatandaşlar ile sokak hayvanları yalnız bırakmayarak hizmet etmeye devam etti.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehrin dört bir köşesindeki bütün sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı. Sokağa çıkma yasağından dolayı yem ve mama bulmada zorluk çeken sokak hayvanları Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yalnız bırakılmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ayrıca bayram boyunca ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise; 4 gün süren sokağa çıkma yasağına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Başta elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon alanında hizmet veren kurumların çalışmaları nedeniyle meydana gelen arızaları gideren ekipler, çalışmaları kapsamında abone bağlantı çalışmaları, kanalizasyon hizmetlerini aralıksız sürdürdü.

Zabıta Müdürlüğü denetimleri ile hizmet vermeye devam etti

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları da vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla ramazan bayramı boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bayram öncesi market, pazar alanları, unlu mamul üretim yerleri ve birçok iş yerini denetleyen ekipler, bayram boyunca da vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için görevlerini sürdürdü.