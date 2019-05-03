4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası - İstanbul'da 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyonun kayıtları başladı



İSTANBUL (AA) - İstanbul'da eylül ayında gerçekleştirilecek 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nın kayıtları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonunun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübünün iş birliğinde yapılacak organizasyonda, kurumların kadın yelken takımları ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan takımlar yarışacak.

İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda, 6-8 Eylül tarihlerindeki etkinlikte toplam 6 yarış yapılacak. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artması, Türkiye'deki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetiştirilmesi, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.



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