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3'te 0 yapan Gomis hüngür hüngür ağladı

Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Galatasaray'da Gomis, maç sonu hüngür hüngür ağladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:51
3'te 0 yapan Gomis hüngür hüngür ağladı

Galatasaray, Akhisarspor deplasmanını 3 puanla geçti ama akıllarda Gomis kaldı...

TAKIM ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Bafetimbi Gomis maç sonrasında kaçırdığı penaltı nedeniyle bir anda kendini yere bıraktı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları ve teknik heyet, yıldız futbolcuya destek vermek için yanına gelip oyuncuyu yerden kaldırdı. Büyük hayalkırıklığı yaşayan Gomis, takım arkadaşlarının telkinleriyle birlikte gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

Bu sezon Konyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında penaltı kaçıran Gomis, Süper Lig'de kullandığı son üç penaltıyı da gole çevirememiş oldu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:51
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