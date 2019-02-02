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37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası

- Şampiyonanın ikinci gününde Türkiye 9 madalya kazandı

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:35
37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvasında ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyanın sahibi oldu.

11 ülkeden yaklaşık 200 güreşçinin katıldığı turnuvada bugün 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme ve yarı final maçlarıyla 55, 63, 72 ,82 ve 97 kilolarda da repesaj ve final müsabakaları yapıldı.

Akşam seansında yapılan final maçlarında 55 kiloda Şerif Kılıç ve 97 kiloda Cenk İldem altın madalya kazanırken, 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 72 kiloda Cengiz Arslan gümüş madalya aldı. Üçüncülük beşincilik maçlarında ise 63 kiloda Abdurrahman Altan ile Onur Atalay, 72 kiloda Yunus Özel ile Selçuk Can rakiplerini yenerek bronz madalya kazanan isimler oldu.

Şampiyonada 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Ali Cengiz rakiplerini yenerek isimlerini yarın yapılacak olan finallere yazdırdırlar. 60 kiloda Hammet Rüstem, 67 kiloda Volkan Çakıl, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 130 kiloda Burak Çakırca ise yarın üçüncülük beşincilik maçına çıkacaklar.

Turnuva yarın saat 11.00'de 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda yapılacak repesaj ve final maçlarıyla sona erecek.



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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 20:35
  1. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası
  2. Güreş

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