3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimi kapsıyor?

3600 ek gösterge nedir? Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2200 ve 3000 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’e kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 3600 ek göstergede son durumu yazdı. Noyan Doğan şunları yazdı:

3600 ek gösterge çıkarsa kim yararlanacak?

Peki, 3600 ek gösterge kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.

3600 ek gösterge maaş ikramiye artışı ne kadar olacak?

Maaşlar ve ikramiye ne kadar artar? Bu da yapılacak düzenlemeye bağlı ama şu kadarını söyleyeyim; çalışma süresine göre değişmekle birlikte 3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 10 ile yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Örneğin, 6.854 lira alan ve ek göstergesi artırılan öğretmenin maaşı düzenleme sonrası 685 lira artacak. Aynı şekilde 9.710 lira maaş alan polis memurunun maaşı 971 lira yükselecek."