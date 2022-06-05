  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 3600 ek gösterge son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama | 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelir?
Ekonomi

3600 ek gösterge son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama | 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelir?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda 2022 yılı itibariyle önemli adımlar atıldı. Ek göstergenin ne zaman çıkacağı ise merak konusu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak son durum:

Yeniakit Publisher
2022-06-05 15:59:00 -
3600 ek gösterge son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama | 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama | 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay