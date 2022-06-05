Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama | 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” dedi.