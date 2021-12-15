3600 ek gösterge konusu son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Ek gösterge müjdesini bekleyenler ise sık sık internette “3600 ek gösterge son durum” konusunu araştırıyor. Peki, 2022’de ek gösterge çıkar mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce Meclis'e göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, '2022 yılında uygulamaya sokacağız' diye imzaladık. Meclis'e geldiği zamanda Meclis'in gereğini yapacağına inancımız tamdır" dedi.

3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarına düzenleme yapılacak. Maaşlar meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek. Öğretmen, polis ve din görevlilerinin maaşlarına yüzde 22, hemşire ile yükseköğretim mezunu olmayan din görevlilerin maaşlarına yüzde 25 zam yapılması bekleniyor.

3600 ek gösterge ile emekli maaşları da etkilenecek. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselebilecek.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi ile 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 TL olması hesaplanıyor. Kara sonrası 4300 lira aylık alan bir öğretmen ve polisin geliri ise 5250 lira olacak.