3600 ek gösterge kimleri etkileyecek? 3600 ek gösterge tarihi açıklandı mı?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılması üzerine polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşlarında artış gerçekleşecek. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge tarih belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

3600 ek gösterge tarih belli oldu mu?

Ek gösterge, memur aylık maaşlarını, emekli maaşını ve emekli ikramiyelerini belirlemektedir. Ek gösterge yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek olmaktadır. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve aldıkları maaşlar aynı değildir. Bu nedenle memurlar tarafından 3600 ek gösterge uzun süredir bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi düşünülüyor.

Bakan Fahrettin Koca’nın açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamasında; daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında bir düzenleme yapıldığını ve bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme olduğunu belirtti. Onunla ilgili zaten bir çalışma olduğunu bildiklerini söyleyen Bakan Koca, “Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak” İfadelerini kullandı.

3600 ek gösterge kimleri etkileyecek?

3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin üzerine öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış gerçekleşecek.